La préfecture du Territoire de Belfort a placé ce mercredi le département au niveau 3 sur 3, dit "de crise", face à la sécheresse. La situation est critique : selon les services de l'Etat on est au bord de la pénurie d'eau.

Territoire de Belfort, France

Le Territoire de Belfort est passé ce mercredi 5 septembre en situation "de crise" face à la sécheresse. Une décision de la préfecture face une situation critique, du jamais vu depuis près de 40 ans. Même niveau d'alerte qu'en Haute-Saône.

Pénurie en vue

Selon les services de l'Etat, il faudrait au moins trois semaines de pluies intenses pour régler le problème, or ce n'est pas prévu sur les cartes de Météo France... La préfecture impose donc de nouvelles mesures, très strictes, de restriction d'eau, à leur plus haut niveau. Elles concernent aussi bien les professionnels que les particuliers (voir plus bas).

La préfète Sophie Elizéon vous demande aussi d'éviter les bains, de préférer les douches. Sinon il pourrait y a voir pénurie, plus une seule goutte d'eau au robinet. La préfecture évoque en effet dans son communiqué des "perturbations possibles sur l’approvisionnement en eau potable".

Cours d'eau à sec

Depuis plus de deux mois, il n'y a pas assez de pluie, et les températures caniculaires de cet été n'ont rien arrangé. Les cours d'eau s'assèchent. Le département était déjà en cellule de veille sécheresse depuis le 20 juin dernier, qui impose de faire le point sur la situation chaque semaine.

À Belfort, selon la préfecture, "la Savoureuse affiche un débit de 209 litres par seconde, contre 1500 un mois de septembre lambda". L’agglomération belfortaine a besoin chaque jour de 12 000 m³ d’eau par jour : 70 % sont puisés dans le Doubs, dont le niveau est inquiétant en ce moment.

L'interdiction concerne :