Le Tour Alternatiba a fait escale à Nîmes et Aubais (Gard) ce mardi pour promouvoir les initiatives locales en faveur du développement durable.

Nîmes, France

Les cyclistes du Tour Alternatiba ont fait étape dans le Gard ce mardi. Le matin, sur l'esplanade Charles de Gaulle à Nîmes puis l'après-midi à Aubais.

Le Tour Alternatiba parcoure près de 6 000 km © Radio France - Bénédicte Robin

Le Tour Alternatiba est un mouvement citoyen né à l'occasion de la Cop 21 en 2015 et vise à mettre en valeur les initiatives locales en faveur du développement durable et de l'écologie.

5 800 km pour le climat et la solidarité

Depuis le 9 juin dernier au départ de Paris et jusqu'au 6 octobre prochain à Bayonne, ils sont une centaine à sillonner les routes de France pour près de 6 000 km en 200 étapes à la rencontre des citoyens et des associations locales mobilisées pour l'environnement et la solidarité.

Captuire d'écran site tour alternatiba © Radio France - Tour Alternatiba

L'idée est de sensibiliser les habitants des territoires et de les mobiliser afin de s'engager eux-mêmes dans des gestes simples et utiles pour l'écologie.