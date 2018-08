Danjoutin, France

Le tour Alternatiba fait étape dans le Nord Franche-Comté ce mardi et ce mercredi. Une centaine de cyclistes se relaient pour parcourir 5800 kilomètres à travers 5 pays de l'Europe. Partis de Paris le 9 juin, ils arriveront à Bayonne le 6 octobre. Cette initiative vise à promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique.

A chaque étape, il s'agit de mettre en valeur des initiatives locales. "Nous souhaitons mettre en avant les alternatives existantes au problème du climat, explique Edouard Descourvières, le responsable de l'étape dans le Nord Franche-Comté. C'est un problème grave, tout le monde connaît tous les dérèglements, on l'a encore vu avec la sécheresse. Il y a beaucoup de fausses solutions mais il y a aussi de vraies solutions, des alternatives citoyennes, solidaires, économes, et c'est ça qu'il faut développer si on ne veut pas que le climat se dégrade. "

Pas des idées d'hurluberlus

Et pour Edouard Descourvières, c'est sûr, le changement viendra de ces initiatives individuelles : "On n'attend rien des gouvernements, enfin, on en attend beaucoup mais on ne les attend pas pour agir. On commence à la base. Les citoyens se bougent. Et on veut montrer que ce ne sont pas des idées d'hurluberlus, que c'est viable et qu'il faut que les collectivités s'y mettent aussi."

Si chacun fait un peu sa part, on est presque sauvés

Une idée partagée par Claude Baranger, qui porte l'une de ces initiatives locales. Elle a lancé son association, Permakids, il y a deux ans. Elle sensibilise enfants et adultes à la permaculture. Dans des jardins partagés à Belfort, elle leur apprend comment cultiver dans le respect de l'environnement. Après avoir longtemps été directrice des ressources humaines, elle a fait un burn-out et c'est en voyant le documentaire Demain qu'elle a eu une prise de conscience : "Il y a urgence à protéger la planète. Agir pour le climat c'est la bataille qui conditionne toutes les autres. Si on n'a plus de climat, si on n'a plus d'eau, si on n'a plus d'air, le reste ne sert à rien." Et elle reste optimiste : "Si chacun fait un peu ça part, on est presque sauvés, il n'y a pas de raison. Mais il faut se donner la peine et les moyens."

Claude Baranger sensibilise à la permaculture aux Glacis à Belfort © Radio France - Soline Demestre

Les différentes initiatives du Nord Franche-Comté ont été consignées dans un annuaire qui sera distribué ce mardi soir à la Maison pour Tous de Danjoutin.

Le programme de l'étape Nord Franc-Comtoise :

14 août :

16h : "Vélorution" (déambulation cycliste) de l'étang des Forges de Belfort

18h30 : arrivée de la "Vélorution" à la Maison pour Tous de Danjoutin

19h : repas partagé

20h30 - 22h : Conférence- débat : "Climat : est-ce déjà trop tard ? Alternatives et résistances pour agir concrètement."

15 août :