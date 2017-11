Le Tribunal Administratif valide le projet de parc éolien près de Richelieu

Le Tribunal Administratif de Poitiers a donné raison au projet de parc éolien à Nueil-sous-Faye, dans le Nord de la Vienne, à 4 kms de Richelieu. La préfète de la Vienne refusait jusqu'ici de délivrer le permis de construire pour des raisons de sauvegarde du patrimoine.

Quatre éoliennes devraient s'implanter dans le nord de la Vienne, à 4 kms de Richelieu. C'est ce qui ressort de la décision du Tribunal Administratif de Poitiers qui a validé ce mercredi le projet qui jusqu'ici était bloqué par les services de l'Etat. La préfète de la Vienne refusait depuis 2015 de délivrer le permis de construire. Son principal argument, la sauvegarde du patrimoine, et la nuisance que cela occasionne pour les 93 monuments de Richelieu. Le promoteur du projet éolien a donc saisi le tribunal administratif, et a donc obtenu gain de cause. La préfète a désormais 2 mois pour délivrer le permis de construire.

C'est une décision scandaleuse - Le maire de Richelieu, Hervé Novelli

Ce projet, c'est 4 éoliennes de 150 mètres de haut, installées sur la commune de Nueil-sous-Faye, dans la Vienne, des pales qui seraient visibles depuis Richelieu, mais pas depuis le cœur historique. Pour le maire de Richelieu, Hervé Novelli, c'est une décision scandaleuse. Au delà de l'aspect architectural, la préfète de la Vienne avait également avancé un argument "écolo". Le parc serait installé sur le lieu de reproduction d'une espèce menacée d'oiseaux, l'Outarge Canepetière. Pas suffisant pour convaincre les militants écologistes, qui soutiennent le projet.