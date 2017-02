Le tunnel du Rove pourrait enfin rouvrir !

La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal relance le vieux projet de ré-ouverture du tunnel du Rove entre la rade de Marseille et l'Etang de Berre. Un apport d'eau salée permettrait d'améliorer la qualité de l'étang et ferait revenir des espèces de faune et de flore aquatiques.

La ré-ouverture du tunnel du Rove : il y a enfin un vrai espoir pour ce projet... serpent de mer. Il y a plus de 50 ans, les bateaux pouvaient naviguer dans ce tunnel, pour rejoindre plus facilement le Rhône. En 1963, le tunnel s'effondre. Depuis, sa remise en service est souvent évoquée.

En 2013, le financement est même acté mais le coût, estimé à 8 millions d'euros, est multiplié par trois au moment de commencer les travaux. Une fois de plus, le projet tombe à l'eau.

Encore trop d'eau douce

Cette fois, Ségolène royal demande donc au Port de Marseille, à l'Agence de l'Eau, aux élus et aux entreprises de refaire un chiffrage précis des travaux. Ceux qui réclament la ré-ouverture sont optimistes.

L'enjeu est de taille car la centrale EDF de Saint-Chamas continue de rejeter de grosses quantités d'eau douce dans l'Etang de Berre, ce qui pénalise la faune et la flore. LSi le tunnel du Rove rouvrait, ça ferait faire venir d'avantage d'eau salée, ce qui serait une excellente nouvelle pour le développement, voire le retour, des poissons, coquillages et autres plantes aquatiques.

Il n'est toutefois pas prévu de rendre au tunnel une taille telle que les navires puissent à nouveau l'emprunter !