Le département du Var est placé en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations jusqu'à 20h ce jeudi soir. Les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Atlantiques sont également concernées par cette alerte.

Draguignan, France

Après une accalmie dans la nuit et ce jeudi matin, les pluies vont se renforcer dans la matinée et affecter tout le département du Var placé en vigilance orange jusqu'à 20h ce jeudi soir. Selon Jean-Luc Marino, prévisionniste à Météo France, des orages et des pluies assez intenses sont attendues toute la journée, ainsi que localement des chutes de grêle.

Depuis le début de l'épisode mercredi soir, les cumuls de pluie vont atteindre de 100 à 140 mm et jusqu'à 200 mm sur l'est du Var, du côté de Draguignan et Fayence, qui seront les secteurs les plus touchés.