Var, France

La nuit n'a pas été de tout repos dans le Var, les orages ont été violents, il a plu dès le début de la soirée et une bonne partie de la nuit. De fortes précipitations tombées dans tout le département et qui ont fait gonflé les cours d'eau. La vigilance orange aux orages a été levée par Météo France mais elle est maintenue pour le risque de crues est maintenue. On attend un pic de l'Argens dans la matinée.

Une crue qui pourrait atteindre les 6 mètres à Roquebrune. Dans le Golfe de Saint Tropez, la Giscle est également sous surveillance .

Les Varois vont peut-être constater les dégâts à la levée du jour, sur les routes avec peut-être des arbres arrachés ou des chaussées endommagées. On pense aussi aux inondations dans les caves, les garages avec une nouvelle fois cette consigne importante : il ne faut pas descendre seuls dans les sous-sols mais attendre l’arrivée des pompiers.

Près d'une centaine d'intervention des pompiers

Deux cent pompiers étaient mobilisés pour cette nuit, ils ont dû intervenir à 95 reprises. Des interventions pour des reconnaissances surtout mais aussi pour une dizaine de mise en sécurité. Dans le Haut-Var un lotissement a été évacué à Régusse à cause d'un ruissellement trop important, 35 personnes ont été prises en charge par la commune. Et un enfant a été hélitreuillé à Salernes, il se trouvait bloqué dans sa maison cernée par l'eau.

Des évacuations préventives aussi hier à Fréjus

En prévention, dès ce mercredi soir près de 600 personnes ont été évacuées de leur domicile, à Draguignan, Fréjus mais aussi Roquebrune sur Argens.

Les prévisions météo sont optimistes pour les heures qui viennent : des averses attendues mais rien à voir heureusement avec les orages très impressionnants de la nuit. Il est tombé 180 mm d’eau en 24 heures sur le village d’Entrecasteaux, ça représente plusieurs mois de pluie.