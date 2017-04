Le Vaucluse manque d'eau en ce début de printemps

Il a plu au mois de mars. Mais pas assez pour recharger les nappes phréatiques. On peut donc envisager une nouvelle sécheresse en Vaucluse.

Les dernières pluies en Vaucluse n'ont pas permis de faire remonter le faible niveau de nappes phréatiques. Le déficit pluviométrique est flagrant depuis plus d'un an et demi en Vaucluse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Certes, entre le mois d'octobre et le 30 mars, il y a eu d'importants épisodes pluvio-orageux surtout en fin d'année 2016. Mais il s'agit d'épisodes ponctuels, les nappes n'ont donc pas été rechargées efficacement pendant l'hiver.

En fait le Vaucluse enregistre des déficits cumulés depuis deux hivers : Le bilan à la mi-mars 2017 montre une situation globalement plus défavorable que celle observé en mars 2016, en particulier sur le bassin des Sorgues. Hormis les bassins de la Meyne et du Rhône, le seuil de vigilance est d’ores et déjà atteint pour tous les autres bassins.

La situation risque de s'amplifier rapidement en cas d’un printemps sec nous dit la direction départementale des territoire de Vaucluse.

En revanche, les précipitations du mois de février et surtout de la fin du mois dernier, ont permis aux cours d'eau de compenser largement les débits d’étiages sévères observés fin janvier. Mais les debits sont fragiles dans le sud Luberon, le Calavon ou la Nesque.

Dans l'immédiat, l'indice d’humidité des sol surtout après les dernières averses est positifs, mais en profondeur, l'état des nappes est préoccupant. On peut redouter que la situation de sécheresse se dégrade rapidement s'il ne pleut pas plus au cours de ce printemps.