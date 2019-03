Le vent a soufflé sur la Côte-d'Or ce lundi mais a fait peu de dégâts

Côte-d'Or, France

La vigilance orange à cause des vents violents a été levée à 18h ce mardi et la Côte-d'Or est repassée en vigilance jaune. Mais le vent a soufflé une bonne partie de la journée, dépassant parfois les 100km/h à certains endroits du département. Les dégâts ne sont pas nombreux et uniquement matériels.

Les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois en Côte-d'Or pour des dégâts liés au vent. Des arbres tombés sur les voies ou sur des voitures, des morceaux de toitures envolés ou encore des cheminées qui menaçaient de tomber.

Une cheminée qui s'effrite rue Jeannin - Déborah Levy

Dijon et Montbard étaient les secteurs les plus balayés par le vent en début d'après-midi. Le phénomène météo s'est ensuite déporté vers la plaine de Saône et les secteurs de Brazey-en-Plaine et de Genlis.

Le trafic TER en Bourgogne-Franche-Comté a été perturbé à cause de la météo. Certains trains ont eu jusqu'à une heure de retard et quelques uns ont été supprimés.

🚦#InfoTrafic🚦🕰️18h00

TER 894034 Belfort(17h04)➡Besançon-Viotte(16h24)+40'

TER 17764 Lyon-Part-Dieu(15h16)➡Paris-Bercy(20h24)+15'

TER 893163/2 Nevers(15h31)➡Dijon-Ville(17h48)+20'

TER 894261 Dijon-Ville(16h41)➡Besançon-Viotte(17h46)+24' — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) March 4, 2019

Jusqu'à 2000 clients ont été privés d'électricité en Côte-d'Or aujourd'hui, mais de manière très ponctuelle, précisent les services d'Enedis.