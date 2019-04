Le vent cause quelques perturbations en Drôme Ardèche

La Drôme et l'Ardèche en vigilance jaune vents violents ce jeudi

Drôme, France

Ce vent de Sud cause quelques perturbations. A Tain-l'Hermitage, un arbre bouge énormément en bordure de la Nationale 7 et menace de tomber. Pompiers, services techniques et police municipale sont sur place pour sécuriser les lieux.

Des câbles électriques ont également chuté à cause du vent. Il y a eu intervention de sécurisation à Saint-Romain d'Ay en Ardèche et rue Parmentier à Romans-sur-Isère.

Par précaution, le parc Jouvet à Valence reste fermé au public jusqu'à ce jeudi soir au moins. La municipalité étudiera une réouverture pour vendredi en fonction de l'évolution de la météo.

Mêmes précautions prises à Annonay où les parcs publics sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le Safari Parc de Peaugres a également décidé de fermer ses portes au public pour la journée par mesure de sécurité.