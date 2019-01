Le vent n'a jamais autant soufflé dans le Gard depuis 30 ans

Cela fait maintenant 15 jours que la période de mistral dure et elle va se poursuivre toute la semaine. On se dirige vers un record historique

Nîmes, France

Vous en avez peut être assez de ce vent qui souffle sans arrêt. Eh bien c'est loin d'être terminé et la période de mistral que nous sommes en train de connaître va entrer dans l'histoire. "Une telle succession de journées venteuses ne s'était pas produite depuis 30 ans et comme elle va continuer au moins toute la semaine, on pourrait battre des records vieux de 50 ans, voire davantage" selon Stéphane Roos, délégué départemental de Météo France dans le Gard . Vous connaissez aussi sans doute le dicton qui dit que le mistral souffle pendant 3, 6 ou 9 jours. Or là, nous en sommes à plus de 15 jours. "Les dictons populaires de nos anciens n'ont plus beaucoup de sens de nos jours. Les épisodes extrêmes, qu'il s'agisse de phénomènes pluvieux ou venteux, vont s'intensifier au fil des années" poursuit Stéphane Roos, qui parle de "dérèglement plutôt que de réchauffement climatique"