Le vignoble de la vallée du Loir a souffert du gel

Sarthe, France

Pour l'instant aucun viticulteur ne se risque à estimer l'ampleur des dégâts mais, c'est sûr, il y en aura. Les nuits ont parfois été glaciales ces deux dernières semaines, sur le vignoble de la vallée du Loir comme sur d'autres. Dans le Sud-Sarthe, les -3° ont été atteints à plusieurs reprises. Après un premier épisode de gel nocturne il y a dix jours, les températures sont à nouveau descendues sous le zéro le week-end dernier.

D'autres facteurs ont aussi joué "surtout le jeudi 4 avril, racontre Christine Nicolas, viticultrice à Lhomme. C'étaient _des brouillards givrants_, l'humidité a prolongé le froid pendant longtemps, ça fait des dégâts".

Des vignes en avance donc plus fragiles

Les dégâts du froid ont été amplifiés par l'avance de nombreuses parcelles de vigne, suite aux chaleurs exceptionnelles de février. Les bourgeons sont sortis jusqu'à trois semaines plus tôt que l'année dernière, et c'est la partie la plus vulnérable de la plante.

Mais tous les coteaux n'ont pas subi le froid de la même manière. "Certaines parcelles entourées de forêt ont été préservées, note Anne-Sophie de Verchère, viticultrice à Chahaignes. Ailleurs, des bourgeons commencent à réapparaître alors qu'ils n'était pas là vendredi dernier. Aujourd'hui, je suis sincèrement incapable de dire quel sera le taux de perte suite au gel."

Comme elle, la plupart des viticulteurs de la vallée du Loir se donner quelques semaines pour estimer l'ampleur des dégâts.