Le vignoble français peut-il devenir le premier "sans glyphosate du monde" ?

Fronton, France

"Quand je regarde le vignoble français, je pense que nous pouvons faire le premier vignoble du monde sans glyphosate" a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, en ouverture du salon de l'agriculture à Paris samedi 23 février, rappelant son souhait de mettre fin à l'utilisation de ce désherbant d'ici 3 ans.

Sortir du glyphosate sous 3 ans.

Pour les agriculteurs : il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais comme une opportunité d'évoluer profondément. On ne laissera personne sans solution. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2019

Le chef de l'Etat ajoute que "dans 80 % des cas cette transition va d'ailleurs s’effectuer". Rien d'étonnant pour Frédéric Ribes, il est le président du syndicat des vins de Fronton, "je pense que c'est plus facile de commencer par les vignobles, explique-t-il. L'utilisation du glyphosate y est assez spécifique. Les vignerons qui l'utilisent souvent c'est juste pour contrôler l'herbe sous le pied de vigne. Et _ce n'est pas des quantités énormes qu'ils utilisent_."

Des moutons qui pâturent entre les vignes

Il rappelle également que de nombreux vignerons n'utilisent déjà plus ce produit. C'est d'ailleurs le cas de Frédéric Ribes. Il désherbe mécaniquement et une cinquantaine de moutons pâturent dans ses 40 hectares de vigne.

Selon lui, la sortie du glyphosate est possible. "Certains vignerons devront s'adapter et trouver d'autres choses. Mais il y a souvent eu des molécules qui ont été retirées et ça a fait beaucoup moins de bruit. Je suis vignerons depuis 30 ans et je dois avoir connu _une cinquantaine de molécules qui ont été retirées_."

Ne pas se limiter aux vignobles selon les consommateurs

Du côté des consommateurs, ils estiment que cette sortie du glyphosate va dans le bon sens. "C'est une bonne chose dans les vignes et ailleurs, souligne Sophie venue acheter des bouteilles de vin sur le domaine de Frédéric Ribes. Est-ce que c'est possible totalement je ne sais pas. Mais je fais déjà attention où je vais et où j'achète mon vin."

Cependant, le président de la République est resté évasif sur les mesures à mettre en place pour aider tous les vignerons à trouver des alternatives au glyphosate.