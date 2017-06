Le village d'Olonzac condamné à être inondé ?

Olonzac, village de l'ouest héraultais compte 1 800 habitants. Son point faible : sa situation géographique. Situé dans une cuvette, il est bordé d'un côté par le ruisseau l'Espène et de l'autre par la rivière l'Ognon. Et quand surgit un épisode cévenol, l'inondation est systématique.

Les dernières pluies diluviennes datent de janvier. 280 litres d'eau par m2 en trois heures. Si un quartier du village a pu être préservé grâce à une digue construite sur l'Espène, la rue commerçante, la cave coopérative et beaucoup d'habitations se sont retrouvées les pieds dans l'eau.

Au début de ce mois de juin, le tout nouveau syndicat L'Aude-Centre qui regroupe 93 communes dont 24 dans l'Hérault, a organisé une réunion à Olonzac. Résultat : tous les protagonistes se sont engagés à travailler ensemble et faire au mieux pour prévenir les inondations dans cette commune.

A.S.A, (Association Syndicale Autorisée), Mairie, Collectif de Citoyens, Etat et Aude-Centre vont donc désormais se concerter avant de décider de quoique ce soit. Pour autant, reconnaît Jean-Jacques Thévenet, adjoint chargé des travaux à la mairie, à l'impossible, nul n'est tenu.

Malgré les travaux déjà effectués ou à venir, il y aura toujours des inondations.

Jean-Jacques Thévenet, de la mairie d'Olonzac. Copier

Pas question pour autant de baisser les bras et dans quelques jours, le syndicat Aude-Centre va entreprendre le nettoyage des berges de l'Espène et de l'Ognon dans la traversée d'Olonzac. Christian Magro en est le président et malgré les efforts tangibles, il tient à rester prudent.

Il faut rester très humble face aux inondations

Christian Magro, président d'Aude-Centre Copier

Un mur de clôture pas encore réparé depuis janvier. © Radio France - Gaëlle Schüller

Lors de la dernière inondation, il y a eu pour 300 000 euros de dégâts à la cave coopérative d'Olonzac qui compte 300 adhérents. Alors, son président, Denis Carretier, même s'il veut croire à cette nouvelle union sacrée, se méfie tout de même des obligations environnementales.

Les meilleurs environnementalistes, ce sont les agriculteurs, pas les écologistes de salon