Le vin bio s'expose au salon Vinexpo à Bordeaux

Pour la première fois à Vinexpo, l'un des plus grands salons du vin au monde, un espace est entièrement dédié aux vins bio et il est juste à l'entrée du parc des expositions.150 producteurs y exposent leurs vins et spiritueux, des produits qui séduisent de plus en plus les acheteurs.

L'espace WOW! (World of Organic Wines) est situé à l'entrée du parc des expositions de Bordeaux. Une aubaine pour les 150 exposants de vins bio, dont la plupart viennent de France. Mais on retrouve aussi des vins du Chili, d'Italie, d'Espagne ou des Etats-Unis par exemple.

Les vins bio séduisent de plus en plus les acheteurs. © Radio France - Mélanie Juvé

"Le bio c'est très dur"

Corinne Lateyron Despagne du château Tour Calon à Saint-Emilion fait son entrée cette année à Vinexpo. Elle accumule les contacts. "Ça nous donne du courage parce que c'est très dur quand même. Il faut plus de travail et d'investissements. Mais se dire qu'il y a une demande que il y a des consommateurs ça nous donne envie de continuer."

Les vins bio se déclinent en rosés et blancs. © Radio France - Mélanie Juvé

Il y a aussi du champagne bio, très rare. © Radio France - Mélanie Juvé

A l'échelle nationale les surfaces en bio et en conversion représentent 9% du vignoble français, soit presque 71 000 hectares. C'est +1,5% comparé à 2015.