Le violent mistral de dimanche dernier n’a pas épargné le mur végétal des halles d’Avignon

Sur les trente mètres de long et douze mètres de haut de ce mur dressé il y a déjà près de 14 ans, des pans de végétation ont été décollés avec des rafales de plus de 110 km / heure enregistrées dimanche dans le centre d’Avignon.

Avignon, France

On remarque que des surfaces de plantes sont soit arrachées ou se sont décollées sur ce mur qui comporte près de 450 essences différentes. La végétalisation des murs dans les centres urbains se développe depuis les années 2000 mais demande un investissement certain en terme d’entretien et d'irrigation . A Avignon celui de la façade des halles côté place Pie avait connu des problèmes de ruisselements mal maîtrisés au début de son installation.