Le World Clean Up Day c'est un jour au cours duquel des bénévoles se mobilisent pour nettoyer la nature. En Vaucluse cette initiative a été suivie dans de nombreuses communes. Dans le Ventoux, autour de la zone commerciale Auchan Nord ou encore à Chateauneuf de Gadagne.

World clean up day à Cheteauneuf de gadagne

A Chateauneuf de Gadagne l'équipe municipale et les Chevaliers de l'onde ont mis leurs efforts en commun pour lancer trois équipes de bénévoles à l'assaut des fossés le long des routes et de véritables décharges sauvages ou bouteilles de verre et pneus usagers étaient abandonnés par centaines.

