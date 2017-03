Les troisièmes meilleurs steaks de France viennent du Nord

La ferme du Beau Pays à Moustier-en-Fagne dans l'Avesnois (Nord) décroche la troisième place dans le livre "Steak in France" qui recense les meilleurs steaks de France.

Dans les prairies des Gillettes, un espace naturel sensible protégé du département du Nord à Moustier-en-Fagne, les 250 vaches écossaises de Grégory, des Highlands rousses et brunes aux très longs poils et très longues cornes, sont magnifiques. Et ce sont elles qui ont valu à l'éleveur nordiste son classement de troisième steak de France dans le livre Steak in France de Franck Ribière et Vérane Frédiani (paru début février) qui, après avoir sillonné le monde pour trouver le Saint Graal, ont parcouru l'hexagone pour s'arrêter à la Ferme du Beau Pays.

Et pour cause, les bêtes de Gregory sont nourries uniquement avec de l'herbe de l'Avesnois et un peu de grains comme friandise. Elles sont chouchoutées par leur maître qui fait très attention à ne pas les stresser pour obtenir, après quatre ans de croissance, une viande tendre.

Un petit goût de noisette obtenu après deux mois de maturation

Une viande transformée dans l'autre ferme de Grégory, à Borre dans les Flandres. Dans la ferme familiale, il élève des porcs en bio. Il a embauché un boucher pour faire de la vente directe de ses produits grâce à l'AMAP du Beau Pays (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), et une boucherie au marché de Wazemmes à Lille. Grâce au financement participatif de ses clients, il a réussi à acheter une armoire à maturation pour affiner sa viande, jusqu'à 60 jours de quoi donner un petit goût de noisette.

Un goût apprécié par la grande chef Anne Sophie Pic chez qui il envoie toutes les semaines de la viande maturée pour son restaurant trois étoiles à Valence. Mais sa viande est aussi très prisée des chefs Lillois comme Nicolas Pourcheresse et de 300 familles nordistes via ses différents points de vente. Des clients qui sont aussi chouchoutés car tous les ans, en été, le passionné les invite à un grand barbecue.

Et ces Highlands ont tous les talents car elles font également office de tondeuse, débroussailleuse. En 2012, Gregory a signé avec le conseil départemental du Nord un bail environnemental pour faire de l'écopaturage sur le site. Depuis, les vaches ont été rejointes par une autre race, les Angus et des moutons Soay écossais eux aussi dans la ferme du Beau Pays.