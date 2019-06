Canicule : les 45 degrés dépassés dans l'Hérault, température record !

Hérault, France

Météo-France l'annonçait depuis plusieurs jours, et cela s'est effectivement réalisé ce vendredi après-midi : la vague de chaleur qui avait nécessité la passage en vigilance rouge canicule a été exceptionnellement intense et a permis de battre des records (pas seulement pour un mois de juin, mais tous mois confondus) historiques. Et les anciens records sont parfois pulvérisés de plusieurs degrés !

Voici quelques relevés de l'après-midi avec les valeurs de la température maximale du jour. Record absolu national dans la station météo de Gallargues-le-Montueux (dans le Gard pas très loin de Lunel ) : 45,9°C (ancien record local 42,5°C le 12 août 2003). Dans l'Hérault, c'est à Marsillargues que le termomètre a dépassé les 45 degrés

Hérault :

45,1°C à Marsillargues près de Lunel - ancien record 39,7°C le 21 juin 2003

44,4°C à Prades-le-Lez

44,3°C à Moulès-et-Baucels près de Ganges

43,5°C à St-André-de-Sangonis près d'Aniane et Gignac - ancien record 39,9°C le 12 juillet 2006

44°C dans la ville de Montpellier

40°C à Sète et Béziers (Sète battant aussi son record historique de 37°C de juillet 2006

A noter que la valeur de 42,1°C relevée à Montpellier-aéroport bat l'ancien record qui était de 37,7°C seulement, établi le 4 août 2017

Gard :

45,4°C à Villevieille près de Sommières - ancien record 41,6°C le 7 juillet 1982

44,4°C à Nimes (Courbessac) - ancien record 41,6°C le 4 août 2017

(Courbessac) - ancien record 41,6°C le 4 août 2017 44,1°C à l'aéroport de Nîmes-Garons - ancien record 39,9°C le 4 août 2017

43,5°C à Uzès - ancien record 41,5°C le 4 août 2017

43,4°C à St-Jean-du-Gard - ancien record 41,7°C le 12 août

A noter qu'au sommet du Mont-Aigoual (plus de 1500 m d'altitude) on a relevé 29,9°C, ce qui bat l'ancien record de 29,4°C qui datait de presque 100 ans (9 août 1923)

Aude :



40,4°C à Leucate

39, 7°C à Durban-Corbières

38,5C à Narbonne et seulement 33°C à Carcassonne

Pyrénées-Orientales :

41,9°C à Perpignan-aéroport (ancien record de 40,5°C en juillet 1982)

41,6°C au Perthus

Lozère :

40,0°C à Florac

39,8°C à Villefort

38,8°C dans la ville de Mende (tous de nouveaux records absolus pour ces localités)

Ce pic extraordinaire sera suivi le reste du week-end par des températures encore très élevées, mais un peu moins, heureusement, puis peu à peu dans la première semaine de juillet, les températures seront plus conformes à celles d'un été "normal".