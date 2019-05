Les 48 heures de l'agriculture urbaine à Strasbourg

A l'occasion de la 3ème édition des 48h de l'agriculture urbaine à Strasbourg les 4 et 5 mai 2019, des ateliers, visites, conférences, concerts et autres animations sont organisées dans plusieurs lieux de la ville.

Strasbourg, France

A l'occasion de la 3ème édition des 48h de l'agriculture urbaine à Strasbourg les 4 et 5 mai 2019, des ateliers, visites, conférences, concerts et autres animations sont organisées dans plusieurs lieux de la ville. L'objectif : faire découvrir le jardinage en ville. Un évènement organisé par la ville de Strasbourg, ECO-Conseil (l'Institut européen pour le conseil en environnement) et plusieurs associations.

Hervé Munch, membre du collectif Horizome, place Sainte Madeleine à Strasbourg. © Radio France - Wyloen Munhoz-Boillot

A cette occasion, le collectif Horizome a investi la rue Sainte Madeleine, située dans le quartier strasbourgeois de la Krutenau, avec un chantier de végétalisation participatif. Intitulé "Madeleine voit la vie en vert", ce projet a été réalisé en lien avec les commerçants et les habitants du quartier. "Nous avons distribué un kit de végétalisation à tous les commerçants de la rue avec du matériel : des pots de peinture de différentes couleurs, de la terre, des morceaux de bois et ils ont pu bricoler et personnaliser les jardinières et les installer à leur sauce devant leurs vitrines", explique Hervé Munch, membre du collectif.

Louise, commerçante de la rue Sainte Madeleine à Strasbourg. © Radio France - Wyloen Munhoz-Boillot

L'idée est d'impliquer tous les acteurs du quartier

Même chose place Sainte Madeleine, où le collectif a installé des jardinières au milieu des bancs, juste en face d'une école. "L'idée est d'impliquer tous les acteurs du quartier : les commerçants, les habitants, les enfants et leurs parents", précise Hervé Munch.

Les 48h de l'agriculture urbaine se déroulent tout le week-end à Strasbourg. Le programme complet est à retrouver ici.