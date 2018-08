Les abeilles souffrent et des pesticides et des frelons asiatiques

Le Mans, France

"Dans le Nord-Sarthe, la mortalité a été particulièrement importante cette année" se désole Jacques Saivet, apiculteur amateur à La Flèche et Vice-président de l'union syndicale apicole sarthoise. "Certains ont perdu 30 à 40%, voire jsuqu'à 80% de leurs abeilles" estime-t-il.

Le varroa, l'acarien des ruches © Radio France - Bénédicte Robin

Le frelon tueur d'abeilles

Evidemment, il y a les pesticides qui affaiblissent, déboussolent et perturbent gravement les abeilles et leur développement mais il y a aussi des nuisibles et des prédateurs. Parmi eux le varroa, une sorte d'acarien qui s'incruste dans les ruches mais surtout depuis plusieurs années le frelon asiatique prolifère. "Le frelon asiatique mange les abeilles. Il fait du vol stationnaire devant la ruche et attend les abeilles pour les intercepter" explique Jacques Saivet.

Exemple de piège à frelons asiatiques © Radio France - Bénédicte Robin

Les frelons asiatiques prolifère dans toute la France © Radio France - Bénédicte Robin

Avec l'union syndicale apicole il mène donc des campagnes auprès de apiculteurs pour installer des pièges pour attraper ces frelons de plus en plus nombreux. "A la Flèche, chaque semaine, on en attrape plusieurs centaines" assure-t-il. Au printemps dernier une campagne de piégeage sur tout le département avait permis d'en éliminer plusieurs milliers. "Mais le problème c'est que tout le monde ne joue pas le jeu et donc c'est moins efficace" se désole-t-il.