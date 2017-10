Les agents de la FARN en exercice dans les centrales nucléaires de Creys (38) et du Bugey (01)

La FARN - pour force d'action rapide nucléaire - est en exercice grandeur nature avec plusieurs dizaines d'hommes et de femmes ce mardi et ce mercredi à la centrale de Creys-Malville. C'est la première fois qu'elle mène un exercice de ce type sur le site Superphenix.

Avec les gros travaux pour renforcer la sécurité des centrales nucléaires, c'est pour la France une autre conséquence de la catastrophe de Fukushima qui a frappé le Japon en 2011 : la création de la FARN pour force d'action rapide nucléaire. Cette FARN est en exercice grandeur nature avec plusieurs dizaines d'hommes et de femmes ce mardi et ce mercredi à Creys-Malville, sur le site nucléaire de Superphenix. Une centrale en déconstruction pour encore plus de 10 ans. Mais aussi, et c'est la particularité de cet exercice-là, sur la centrale du Bugey, à une trentaine de kilomètres de là, dans l'Ain.

La FARN compte 300 agents répartis sur 4 centrales et un état major à Levallois-Perret. Son objectif est d'intervenir rapidement en cas d'accident naturel extrême (séisme, inondation, tsunami) sur n'importe quelle centrale nucléaire en France et éviter la catastrophe, les rejets radioactifs.

Rappelons qu'outre Superphenix, dont l'arrêt a été décidé en 97 et dont le démantèlement se poursuit, l'Isère compte une autre centrale : celle de Saint-Alban/Saint-Maurice. C'est l'une des 19 centrales encore en service dans le pays. Les autres non loin de notre département se trouvent dans l'Ain (centrale du Bugey), dans la Drôme (Tricastin) et en Ardèche (Cruas).