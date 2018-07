Ils font la chasse aux cueilleurs de myrtilles sauvages ! Ceux qui ne respectent pas la réglementation. Les agents de l'Office national des forêts (ONF) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont interpellé ce jeudi, 9 cueilleurs chargés de 155 litres de baies. Il s'agit en fait de véritables professionnels de la cueillettes qui revendent leurs fruits au marché noir.

Des filières organisées

"Il existe effectivement une filière de prélèvement illégal qui est quasi industrielle, explique Samuel Chanier. On est face à des groupes qui sont équipés de peigne à myrtilles qui permettent une cueillette beaucoup plus rapide que la cueillette manuelle", poursuit l'agent de l'ONF. Les fruits sont ensuite acheminés vers des centres de tri et revendus. Une problématique qui touche l'ensemble du massif vosgien.

Une consommation familiale

Le code forestier tolère 5 litres de baies par personne. Une amende attend les contrevenants. Mais pour ceux qui dépassent les 10 litres, la récolte est considérée comme délictuelle, assimilable à du vol et passible d'une peine de prison. L'objectif limiter les dégradations. "Plus il y a de myrtilles cueillies, plus il y a de piétinement du sol forestier, estime Samuel Chanier. Et cela perturbe les populations d'animaux sauvages dans leurs habitudes".

La cueillette de myrtilles sauvage dans les forêts domaniales et communales doit être destinée uniquement à une consommation familiale. "En aucun cas, ces 5 litres ne doivent être commercialisés ou revendus, ajoute le membre de la police de l'environnement. Ce qui est prélevé dans les forêts publiques doit correspondre à une consommation personnelle et non lucrative".