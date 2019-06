Les agriculteurs des Pays de la Loire ne sont pas des pollueurs

Rouperroux-le-Coquet, France

Non tous les agriculteurs ne sont pas des pollueurs. C'est le message que veut faire passer la région des Pays de La loire. La filière agricole de la région et plus précisément la filière laitière s'engage dans une démarche pilote de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit de déployer à partir de cette année un accompagnement technique de la chambre d'agriculture pour 500 éleveurs dans la région.

Aujourd'hui, on va plus loin et on connait plus de choses

"Le travail a déjà commencé en 2014 à la chambre. Aujourd'hui, on va plus loin" estime Michel Dauton, le président de la chambre d'agriculture de la Sarthe. "Quand nous avons commencé à travaillé sur cette problématique de protection de l'environnement, il n'existait rien en matière de mesure d'émissions de carbone. On sait aujourd'hui que en fonction de l'âge du premier vêlage, de la longueur des haies, ou encore en fonction de l'alimentation, l'impact sur l'environnement ne sera pas le même. Au niveau de la chambre d'agriculture, une quinzaine de techniciens spécialisés et formés vont accompagner les éleveurs laitiers sur la région. Ils feront des diagnostics dans les exploitations et pourront ensuite donner des conseils pour réduire la pollution.

Les vaches du Gaec De Viron © Radio France - Christelle Caillot

Le Gaec De Viron à Rouperroux-Le-Coquet : des précurseurs

Et, en Sarthe, il y a des fermes qui n'ont pas attendu. A Rouperroux-le-Coquet par exemple, le Caec De Viron a été précoce dans ces actions sur la transition écologique. Installé dans le département en 2001, les De Viron, responsables de cette exploitation qui compte aujourd'hui 155 hectares et 122 vaches laitières ont toujours fait attention à l'environnement.

Dès leur arrivée, la famille De Viron, un couple et leur fils originaire de la Belgique étaient très attaché à la transition écologique. Ils ont installé les premiers panneaux solaires en 2007. Et aujourd'hui, que ce soit sur les terres, dans les écuries, et dans le matériel tout est pensé pour faire le moins de pollution possible. Le papa Guilain de Viron : "on fait attention à l'âge des vêlage, on essaye de ne pas garder des animaux qui ne sont plus productifs. On essaye aussi de réduire les achats à l'extérieur comme les protéines et on privilégie les prairies naturelles. On fait aussi attention à notre consommation d'électricité et de fuel, et on fait aussi attention à notre consommation de carburant".