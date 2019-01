Les agriculteurs nettoient les fossés dans le Lochois

Betz-le-Château, France

Une petite dizaine d'agriculteurs du Lochois ont mené une opération nettoyage des fossés la semaine dernière, sur 1,5 km, le long de la D59 à Betz-Le-Château. Le Maire de la commune, Roger Borrat est rendu sur place.

Les agriculteurs entendaient montrer qu'ils ne sont pas des pollueurs et participent eux aussi à la préservation des campagnes et de la biodiversité. Les agriculteurs ont ramassé un bon nombre de bouteilles en verre et en plastique, des morceaux de plastique, deux gros madriers en bois, des sacs d'emballage de restauration rapide, des pièces de voitures en plastique, un petit tapis, de la mousse synthétique...