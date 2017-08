La pluie est attendue dès, ce mardi 8 août, en Normandie. Alors depuis quelques jours les moissonneuses-batteuses sont en action dans les champs du Calvados et de l’Orne afin de récolter le plus de blé possible avant que la météo ne soit trop humide.

Pour récolter du blé, il faut moins de 15 % d’humidité dans l’air, et c’est le cas depuis samedi. Les agriculteurs s’affairent ainsi dans les champs afin de récolter un maximum de blé.

Les agriculteurs redoutent l’arrivée des pluies

La moisson du blé est déjà finie entre Caen, Falaise et Saint-Pierre-sur-Dives. Mais dans d’autres secteurs comme à Courseulles-sur-Mer. Les agriculteurs ne chôment pas, c’est le cas Oliver Laurent, des cernes sous les yeux, ce céréalier qui a près de 200 hectares ne dort pas beaucoup depuis quelques jours : " _Je me couche vers 2 heures et demi en ce momen_t" explique t-il. Olivier Laurent qui n’a pour le moment moissonné que la moitié de ses champs de blé : "Si la pluie revient, on va devoir attendre encore quelques jours, espérons que la qualité du blé ne se dégrade pas trop".

Rien de catastrophique pour le moment

Pour le moment le blé est de bonne qualité © Radio France - Mélodie Viallet

Pour l’instant et surtout par rapport à 2016 où la récolte avait été épouvantable, la situation n’est pas catastrophique, le blé est même de bonne qualité. Mais pour Samuel Hardy de la Chambre d'Agriculture du Calvados, spécialiste des cultures, il ne faudrait pas non plus qu’il pleuve trop longtemps : "Cela peut avoir des conséquences sur la qualité du blé et donc derrière sur son prix".

50% des terres pas encore moissonnées dans le Bessin, le Pays d'’Auge et le Bocage

Les agriculteurs sont à pied d'œuvres pour récolter le blé avant l’arrivée de la pluie : Reportage Copier

Les agriculteurs espèrent que la météo sera plus favorable la semaine prochaine. Il leur faut au moins quatre jours de beaux temps d’affilée pour terminer la moisson. Et environs 50% des terres n’ont pas encore étaient moissonner dans Bessin, le Pays d’Auge et le Bocage. Dans l'Orne la moisson du blé est terminée depuis quelques jours, celle de l'orge et du lin s'est achevée à la mi-juillet sur l’ensemble de la Normandie.