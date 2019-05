Les allergies reviennent en force en région PACA

C'est reparti pour les allergies après quelques semaines de répit, les graminées commencent et dans notre région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le risque sera même élevé la semaine prochaine.

Marseille, France

Sale temps pour les personnes sensibles. Depuis quelques jours, ça tousse, le nez coule et on éternue, la faute aux graminées qui nous envahissent. L'hiver a déjà été rude à cause des cyprès, mais le printemps s'annonce aussi très pénible. Le réseau national de surveillance des allergies promet que le risque sera "élevé" en dans la région ces prochains jours.

"Les graminées, ces petites plantes avec des tiges fines et des épis vont polliniser tout le printemps, mai-juin et jusqu'à début juillet" - Yann Massabie, allergologue à Marseille

C'est en fait la météo qui nous a permis de respirer un peu mieux ces dernières semaines, les températures ont baissé, maintenant qu'elles remontent les allergies reviennent et dans notre région l'ennemi c'est aussi le vent !

"Un coup de vent peut nous amener tous les pollens d'Aix-en-Provence sur Marseille ou Toulon très facilement dans la même journée".

Hausse du nombre de personnes allergiques

Les cyprès ont rendu la vie rude aux personnes sensibles cet hiver et le docteur Yann Massabie l'a d'ailleurs constaté. Il a eu beaucoup plus de consultations dans son cabinet. Une hausse liée sans aucun doute au climat. Pour limiter les nuisances Yann Massabie conseille d'aérer chez soi, mais pas trop les jours de grand vent ou bien sûr encore de consulter pour ensuite prendre un traitement.