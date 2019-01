Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune "vent violent". Des rafales de 110 km/h attendues

Antibes, France

La préfecture des Alpes-Maritimes a communiqué ce dimanche soir sur une vigilance jaune "vent violent" émise par Météo France. Un bulletin qui concerne essentiellement l'Ouest du département dès ce dimanche soir, et dans la nuit de dimanche à lundi. La préfecture invite les Azuréens à limiter leur déplacement et leur vitesse, et appelle à la prudence notamment pour des activités de montagne.

Les prévisions de dimanche soir, la nuit prochaine et lundi matin

Ce dimanche soir et la nuit prochaine, le vent de nord à nord-ouest se renforce sur la partie ouest du département, soit les régions limitrophes avec le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, notamment la région de Grasse. On attend des rafales pouvant atteindre 110 km/h en seconde partie de nuit. En fin de nuit, il est prévu un vent d'ouest à nord-ouest, assez fort de Cannes à Antibes, avec des rafales atteignant 60 km/h.

Sur le reste du département, à l’est d’une ligne Saint-Martin-Vésubie/Carros/Cagnes-sur-mer, il est prévu un vent de nord-ouest faible à modéré. Lundi matin, dans l’ouest du département, et surtout sur le Mercantour, le vent de nord à nord-ouest restera fort avec des rafales attendues pouvant atteindre les 100 km/h/. Une atténuation assez rapide est prévue en milieu de matinée.