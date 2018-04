De fortes pluies sont attendues ce mercredi et jeudi sur le Var et les Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange pour orages, pluie et risques d'inondations. Le phénomène doit démarrer ce mercredi vers 16h, se calmer en début de soirée pour reprendre en milieu de nuit et se poursuivre toute la journée de jeudi. Météo France maintient les deux départements en alerte jusqu'à jeudi soir. Des orages ponctuellement très forts, accompagnés de chute de grêle et de neige au-dessus de 1.000 mètres sont à prévoir, ainsi que des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h. Les cumuls de pluie attendus pour l'ensemble de l'épisode sont de 100 à 140 mm, jusqu'à 200 mm dans l'est varois et l'arrière-pays des Alpes-Maritimes.

Les orages prévus sur le Sud-Est ce mercredi après-midi vont s'éloigner progressivement en milieu de nuit. Après une accalmie temporaire en deuxième partie de nuit, la situation va se dégrader rapidement en fin de nuit de mercredi à jeudi. Tout au long de la journée de jeudi et jusque dans la soirée, de fortes pluies orageuses sont attendues. La limite pluie-neige se situera entre 1.000 et 1.200 mètres.

Chose plutôt rare, le phénomène concernera l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, où le risque d'inondations est aggravé par un autre phénomène : une forte houle de sud qui limite les écoulements des rivières et du fleuve Var. Avec des sols déjà gorgés d'eau, des débordements près des cours d'eau sont à craindre jeudi après-midi.