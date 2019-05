Les amateurs de ski sont partis mais par leurs déchets

Font Romeu, Font-Romeu-Odeillo-Via, France

Ce samedi, avait lieu le grand nettoyage des pistes de la station de ski de Font-Romeu. Chaque année, après la fonte des neiges, la montagne révèle des centaines de déchets. Les étudiants de STAPS L2 Management de Font-Romeu ont organisé la 9ème édition de l’ECOLO CO. En tout, 126 bénévoles ont répondu à l'appel et c'est sous forme de courses d'orientation que les équipes ont dû ramasser un maximum de déchets.

500 kg de déchets récoltés !

En moins de trois heures, les bénévoles ont ramassé 500 kg de déchets. Des mégots, des bouteilles en plastique mais aussi des objets insolites raconte Audrey, une participante : "on a trouvé un canapé, je ne sais pas ce que faisait ce canapé au bord d'une piste, mais aussi une chaise de camping. Je pensais que j'allais trouver seulement des mégots ou du plastique mais en fait on trouve de tout, c'est surprenant !".

Entre 25 et 30 mille personnes en hiver !

Alors que la population à Font-Romeu est de 2200 habitants permanents, en hiver, avec les touristes, la ville accueille entre 25 et 30 mille personnes. Chaque jour, sur les pistes de ski, 11 mille amateurs de glisse dévalent cette montagne catalane. Des touristes, qui parfois, ne respectent pas la nature regrette Gaëtan, un des organisateurs de l’événement : "ils sont là pour profiter, ils boivent une canette sur le télésiège et la jette dans la neige, elle disparaît dans la poudreuse mais le problème c'est que dès qu'il y a la fonte des neiges, tout réapparaît, c'est une honte!".

Cette année, le nombre de kilos de déchets ramassés a diminué de moitié par rapport à l'année dernière (1 tonne en 2018) mais c'est encore trop pour Alaric, le président de l'association : "notre montagne est belle mais quand on voit tous ces déchets, on se demande comment c'est possible de ne pas respecter la nature".

L'ensemble des déchets a été acheminé à la déchetterie de Bolquère.

500 kg de déchets ramassés © Radio France - Colline Rigaut

Les membres de l'association Ecolo&C.O devant la récolte © Radio France - Colline Rigaut