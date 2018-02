Maubeuge, France

Si les canards mandarins barbotent dans leur mare à moitié gelée, et que les grues couronnées ne s'inquiètent pas des restes de neige dans leur enclos, les ouistitis d'Amérique latine eux ne mettent pas un poil dehors pendant tout l'hiver, et pour qu'ils tiennent le coup, le chauffage tourne en continue à 25°, ils ne pourront sortir que quand il fera 15 à 20°.

Les girafes elles sont de sortie, car elles ne craignent pas trop le froid, mais en revanche pas question de sortir en cas de verglas ou de neige prévient Julien Paquet chef animalier

c'est très haut sur patte et donc la moindre glissade ce serait fatal pour la girafe

Les flamands roses sont aussi soumis aux mêmes plannings de sortie. En revanche certains adorent la neige, comme les tigres blancs, les panthères et les 2 éléphants qui s'en sont donné à coeur joie la semaine dernière

Ils adorent, ils plantent leurs défenses dedans, ils font des roulades, ils peuvent même se frotter et même dormir sur des sols enneigés.

Et comme les humains qui mangent en général plus en plus gras l'hiver, les animaux ont droit à un régime particulier l'hiver notamment les éléphants notamment ont droit à des betteraves fourragères pour donner un coup de fouet, et aussi plus de protéines pour passer en forme l'hiver et être prêt pour la réouverture du zoo le 31 mars.