Les anti-nucléaires portent plainte contre EDF suite aux révélations de Médiapart

Le journal en ligne Mediapart a publié un article la semaine dernière faisant état de manquements aux règles de sûreté sur la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme). Quatre associations anti-nucléaires portent plainte ce jeudi contre EDF et le directeur de la centrale.

Pierrelatte, France

Vendredi 19 juillet, le journal en ligne Mediapart publiait un article intitulé "Centrale du Tricastin : EDF triche avec la sûreté nucléaire". En introduction, les journalistes expliquent : "selon des témoignages recueillis depuis six mois par Mediapart auprès de plusieurs personnes travaillant à la centrale nucléaire du Tricastin, les problèmes s’accumulent sur ce site depuis deux ans. Au point qu’EDF évite de déclarer des incidents à l’Autorité de sûreté. Tout cela dans l’espoir de préserver l’image du premier réacteur à subir l’inspection des 40 ans."

L'enquête fait état notamment d'une importante inondation survenue en zone nucléaire fin août 2018, "en certains endroits, le niveau d’eau au sol atteignait 10 centimètres". Selon les informations de Mediapart, "les fuites et leurs dégâts ont duré plus de 24 heures et touché des salles où est entreposé du matériel important pour la sûreté de la centrale."

Plainte contre EDF et le directeur de la centrale

Ces révélations n'ont pas tardé à faire réagir les anti-nucléaires. Les associations "Réseau Sortir du Nucléaire", "Collectif Sortir du nucléaire Sud 07", "STOP Nucléaire 26-07", "Collectif Stop Tricastin" ont déposé plainte ce jeudi contre EDF et contre le directeur de la centrale du Sud Drôme par courrier adressé au Procureur de la République. La plainte est déposée pour infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base, déclaration tardive d’incident à l’ASN, non-transmission d’informations à l’ASN, pollution des eaux, risques causés à autrui et infractions en droit du travail.

Ce n'est pas la première fois que les associations portent plainte contre EDF. "Je ne pense pas qu'on verra tout de suite un directeur de centrale condamné à de la prison pour des dysfonctionnements sur sa centrale à moins d'un accident grave", indique Marie Frachisse, juriste au sein du réseau Sortir du nucléaire. "Nous n'en sommes pas encore là, heureusement, poursuit-elle, mais il est encore temps de réagir et de mettre à l'arrêt cette centrale nucléaire du Tricastin".

Même si les militants espèrent l'ouverture d'une enquête par le Parquet de Valence, leur action est surtout symbolique. "C'est aussi pour casser l'image d'EDF qui continue à vendre un nucléaire fort, un nucléaire sûr, un nucléaire pas cher, hors tous les indicateurs vont dans l'autre sens", conclut Marie Frachisse. Les associations réclament aussi l'abandon de la procédure de "Grand carénage", cette inspection qui vise à autoriser les réacteurs à fonctionner au-delà de 40 ans.

Pour EDF pas de manquement et pas de commentaire

De son côté EDF estime qu'il n'y a "pas de révélations", qu'elle a répondu point par point aux informations de Mediapart. "Il n'y a pas eu de sous déclaration, l'ASN a toujours été prévenue de tout. Au moindre doute l'ASN est en capacité d'arrêter les réacteurs, elle l'a déjà fait, mais là ce n'est pas le cas", précise un porte-parole.

Concernant les déclarations dites "tardives", "l'ASN n'a jamais fait savoir que c'était trop tard", poursuit EDF. Par ailleurs, l'entreprise, rappelle qu'il n'y a aucun risque de pollution au tritium, ni à Tricastin, ni dans les autres centrales. "Des relevés de l'eau et de l'air sont régulièrement effectués, aucune de nos centrales ne dépassent les seuils autorisés", affirme son porte-parole. Le groupe n'a pas souhaité faire de commentaire concernant la plainte des anti-nucléaires.