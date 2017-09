Les antillais de Bourgogne sont dans l'angoisse après le passage de l'ouragan Irma

Ces dernières heures ont été vécues avec un stress maximal pour les bourguignons originaires d'outre mer. Beaucoup d'entre eux ont de la famille dans la zone de passage de l'ouragan. Même si toutes les îles n'ont pas été touchées avec la même intensité, tous se sentent impuissants si loin..

"La France tout entière est mobilisée". Ce sont les paroles du président Emmanuel Macron à propos des ravages causés aux Antilles par l'ouragan Irma, et surtout maintenant, à propos des besoins, alors qu'on découvre d'heure en heure, l'ampleur du désastre. Mobilisées, des personnes le sont encore plus chez nous, en Bourgogne. En l'occurence, tous ceux qui sont originaires des départements ou des territoires d'outre mer. Il existe plusieurs associations et notamment à Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, l'association "Les Amis des Antilles" présidée par Christiane Mathos.

"On est dans le stress de l'éloignement car nos familles sont là bas. On suit les infos et personnellement, j'ai pu téléphoner à toute ma famille pour savoir comment ça allait chez eux" explique Christiane Mathos dans un témoignage qui sera diffusé ce vendredi 8 septembre sur France Bleu Bourgogne. Elle explique également que les antillais sont habitués à vivre des périodes difficiles en fin d'été et pendant quelques semaines où la période est propice aux développements d'ouragan, mais cette fois-ci tout le monde a vécu cela avec effroi.

Inquiétude également de bourguignons sur les réseaux sociaux

Ces îles paradisiaques accueillent des voyageurs d'un peu partout dans le monde, y compris de notre région. Des gens de métropole vivent aussi dans ces iles aujourd'hui ravagées. Voici un exemple parmi d'autres.

Un message facebook adressé à la rédaction de France Bleu Bourgogne -

