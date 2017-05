Les antis au projet éolien de La Bussière dans la Vienne manifestent pour la première fois

Six à neuf éoliennes devraient voir le jour à La Bussière d'ici deux ou trois ans. Coût financier, impact sur la santé ou encore pollution visuelle, le projet divise. Les antis eux s'organisent et manifestent pour la première fois ce dimanche 14 mai.

Les éoliennes sont prévus à seulement 2 km de chez Jean-Pierre Duteil. Cet anti-nucléaire n'est pas franchement ravis de voir pousser des mâts de 20 mètres de haut juste à côté de chez lui. "De toute façon on aura les deux. d'un côté l'un des plus grand champ éolien de la Vienne et de l'autre la centrale de Civaux". Car les nouvelles éoliennes formeront un axe avec celles déjà existantes dans la commune voisine de St-Pierre-de-Maillé.

Qui voudrait acheter [une maison] au pied d'une éolienne ? Elle va perdre 30% de sa valeur !

Certains habitants sont excédés par la présence de ces éoliennes dans ce paysage bocager. Francis Picard, président de l'association "Sortir des ornières de l'histoire" habite dans la commune voisine à La Puye, pourtant il ne sera bientôt qu'à 1.5 km des éoliennes, alors il s'agace de ne pas avoir été consulté par la mairie de La Bussière. "Ce n'est pas que je n'en veux pas dans mon jardin. Mais là je vais avoir des éoliennes dans le jardin d'à côté, une centrale nucléaire de l'autre et aucun avantage". L'homme craint aussi pour la revente de sa maison. "Qui voudrait acheter au pied d'une éolienne ? Elle va perdre 30% de sa valeur! "

Dans ce paysage bocager six à neuf éoliennes devraient apparaître à l'horizon 2020. © Radio France - Mélanie Barbotin

Des inquiétudes pour la santé

Les principales inquiétudes des antis reposent sur la santé. Yolande Maigret, présidente de l'ADEPA, association de défense de l'environnement et de Paizay et ses alentours en fait son cheval de bataille. "Les ondes des éoliennes provoquent des troubles du sommeil, de concentration, des problèmes cardiaques", explique-t-elle. Pour le moment aucune étude en France ne démontre un impact sur la santé, mais les antis ne comptent pas attendre et sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'annulation du projet.

Dimanche 14 mai : rassemblement à 11h au centre-bourg de La Bussière. Marche vers le site du projet éolien à 13h.