Températures : les arboriculteurs du Loiret attendent un retour aux normales saisonnières

Loiret, France

15,8 degrés entre le 14 et le 18 février, les températures sont déjà printanières dans le Loiret, comme ailleurs en France. Mais les arboriculteurs du département ne voient pas forcément cela d'un très bon œil. Nicolas Gidoin, dans son verger de cerisiers situé à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, observe, impuissant la formation de bourgeons. "Ils ont gonflé depuis huit jours, et ont une activité qu'ils auraient dû avoir en trois semaines".

On va surveiller cela de près" - Nicolas Gidoin

S'il y a déjà eu des journées extrêmement douces en février les années précédentes, il ne faudrait pas que ces températures perdurent. "Si cela dure deux semaines et qu'après, il se remet à faire des températures plus fraîches, les arbres vont se re-calmer et ça ira".

Les bourgeons des cerisiers, à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, ont explosé en huit jours avec les températures anormales. Ils ont trois semaines d'avance. © Radio France - Marie Roussel

Pour le moment, Nicolas Gidoin n'est pas inquiet. Mais dans l'idéal, il faudrait que le thermomètre redescende autour des normales de saison, c'est-à-dire sept degrés. "On va surveiller cela de près, car pour l'instant, il n'y a pas de drame. Mais si cela devait durer longtemps, on aurait peur parce que l'arbre démarre plus tôt que prévu et que les gelées de printemps nous fasse des dégâts dans les vergers."

Météo France prévoit encore des températures printanières jusqu'à la fin de la semaine.