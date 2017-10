Les arbres remarquables racontent aussi l'histoire du Vaucluse

En Vaucluse, plus de 300 arbres remarquables ont été recensé. Exceptionnels par leur taille ou leur âge, ces chênes pubescents, mûriers ou platanes racontent aussi l'histoire du département. Les internautes votent pour l'arbre de l'année aujourd'hui.

Un concours en ligne désigne aujourd'hui le plus bel arbre de France. C'est un arbre du Var qui représente la région Provence Alpes Cote d'Azur pourtant en Vaucluse on compte plus de 300 arbres remarquables par leur taille, leur rareté ou leur ancienneté. Cet inventaire est sans cesse remis à jour par le Syndicat Mixte Forestier de Vaucluse.

Des chênes pubescents de 7 m de circonférence à Murs

Ils sont rares dans le Gard et dans les Bouches du Rhône mais on trouve en Vaucluse 150 chênes blancs remarquables. Les arbres remarquables reflètent aussi l'histoire du Vaucluse avec des mûriers plantés à l'époque de Sully (1559-1641). Depuis quatre siècle, ces mûriers sont les vestiges de l'élevage du vers à soie en Vaucluse. A Puyvert et à côté de l'église de Villes-Sur-Auzon, des mûriers remarquables témoignent de cette activité économique.

Malgré les ravages du chancre coloré, le Syndicat Mixte Forestier a repéré à Fontaine-de-Vaucluse des platanes remarquables, "très gros avec des formes extravagantes et graphiques".

Le maire peut créer un espace boisé classé pour protéger un arbre

Etre (bien être et non pas hêtre) un arbre remarquable, ce n'est pas une garantie de protection pour ces gros et vieux arbres. Olivier Bricaud a photographié et recensé les arbres remarquables. Il suggère aux maire de modifier le plan local d'urbanisme en créant "un espace boisé classé pour une forêt, une haie, des bosquet ou un arbre isolé". Aucune commune n'a créé cet espace pour un arbre en Vaucluse. A Sorgues, toutes les forêts sont espace boisé classé.

Mûriers, platanes et chênes blancs sont remarquables en Vaucluse - Olivier Bricaud Copier