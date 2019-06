659 kilos de déchets ramassés lors d'une opération nettoyage aux Arcs

Les Arcs, France

Une grande opération de nettoyage était organisée aux Arcs ce samedi, sur les site d'Arc 1600 et Arc 1800. 192 bénévoles se sont mobilisés dès le petit matin. Armés d'une paire de gants et d'un grand sac poubelle, ils sont partis en famille en quête des déchets jonchant les abords et les hauteurs de la station. Du mégots à l'emballage plastique, en passant par des les moufles oubliées par les skieurs, ils ont collecté près 659 kg de déchets, dépassant ainsi le record de l'année passée où 650 kg avaient été récoltés.

Une brosse à dent à 2000 mètres d'altitude

Aux côtés de ces déchets banales, de nombreux détritus insolites ont été récoltés. Benjamin, l'un des bénévoles a ainsi retrouvé une brosse à dent en haut du domaine, avec des restes de ski, des mouchoirs, des déchets que l'on retrouve "vraiment partout, au pied des arbres, dans la végétation un peu haute. Pas besoin de creuser faut juste se balader," explique le trentenaire venu pour la première fois à cette opération avec sa compagne Bénédicte. "On pensait retrouver plus de déchets sous les remontées mécaniques, mais au final ils sont davantage dans la forêt, le long des cours d'eau." Parmi les autres objets hors du commun, des slips, une bouteille de parfum, ou encore une paire de menottes en fourrure. Vanessa ramène des "mégots à foison" et beaucoup de gobelets en plastique dans son sac : "j'ai fait malheureusement les abords d'un restaurant en altitude, lance-t-elle, désabusée. Vivement qu'il n'y ait plus de vaisselle jetable. Je suis même pas sûre d'avoir tout pris, je leur en ai laissé pour l'été prochain."

Les bénévoles trient un à un les déchets étendus sur une grande bâche. © Radio France - Julie Pacaud

Une fois pesés, tous ces déchets sont ensuite étendus sur une grande bâche au pied de la station, puis méticuleusement triés, un à un, par les bénévoles. Chargés dans des bennes, ils sont ensuite retraités par la déchèterie de Bourg-Saint-Maurice.

Des déchets issus aussi de l'exploitation de la station

Mais les 300 000 touristes qui fréquentent chaque hiver la station ne sont pas les seuls à produire ces déchets. Les 600 professionnels qui exploitent et travaillent dans le domaine skiable laissent aussi les leurs, de la signalétique mais aussi de très nombreux jalons de balisage, ces piquets que l'on retrouve tout autour des pistes. Ils finissent parfois enfouis sous la neige et ne sont retrouvés que lorsque celle-ci fond. "De part notre activité on ne peut pas être zéro impact, mais on peut tout faire pour le réduire au maximum," justifie Laura Cumin, responsable communication du domaine skiable des Arcs Peisey Vallandry. Le domaine réalise d'ailleurs des tests afin de changer le carburant des dameuses, de façon à ce qu'il soit moins nocif.