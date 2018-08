Vermenton, France

Jusqu'à 37 degrés sont prévus dans l'Yonne ce week-end. Depuis plusieurs jours, le département - comme le reste de la France - traverse un important épisode caniculaire. De fortes chaleurs qui doivent tenir au moins jusqu'à ce mercredi prévoit Météo France.

Alors pour éviter de trop transpirer, vous avez vos astuces ! Manger des aliments frais (fruits et légumes en tête), boire beaucoup d'eau, consommer des glaces, rester devant le ventilateur ou la climatisation... Mais l'une des meilleures astuces, c'est de passer l'après-midi dans un parc ou au milieu de la nature, à l'ombre et si possible près d'une étendue d'eau.

"On est bien là, avec la fraîcheur de l'eau."

Pour fuir la canicule, de nombreux Icaunais choisissent de se détendre à Vermenton, au parc des Îles. Pour Jocelyne et son mari, la recette du bonheur est toute simple : "Rester assis sur un banc à l'ombre. Dans un parc comme celui-là, le mieux à faire c'est de se reposer sous les arbres !" Programme également très farniente pour Laëtitia qui passe son après-midi allongée dans l'herbe : "Je lis, je dors... je lis, je dors... On est bien là, avec la fraîcheur de l'eau."

Pour certains, pas de place à l'improvisation

Si pour certains, la sortie à Vermenton s'est décidée sur un coup de tête, pour d'autres il y a une vraie organisation. William et Caroline sont venus avec leurs trois enfants... et plusieurs sacs de matériel : "On a emmené des serviettes, la crème solaire pour protéger les enfants, les goûters, de l'eau, le bateau gonflable, la pagaie, les brassards parce que les petits ne savent pas nager..."

à lire Canicule : nos conseils pour bien dormir malgré la chaleur étouffante

En revanche, pas de problème pour Hailé, 15 ans. La nage, il maîtrise : "Je suis avec mes cousins et mes copains, on s'éclate bien ! On fait des batailles d'eau, on joue au ballon dans l'eau... Dehors il fait chaud, mais dans l'eau il fait frais. Je pense qu'elle doit être autour de 12 degrés."

"Ici l'eau est propre" - les vacanciers profitent du parc des Îles à Vermenton Copier

En réalité, l'estimation d'Hailé n'est pas tout à fait juste. La température de l'eau de la Cure tourne en ce moment aux alentours de 20 degrés, chose d'ailleurs assez rare. Du coup Laurent en profite, il est venu avec sa guitare-basse et joue debout quelques notes de Bach, en plein milieu de la rivière : "J'ai les enfants avec moi et j'avais envie de sortir la basse. Ça permet à l'esprit de se libérer, de lâcher prise."

Laurent va encore avoir le temps de réviser ses classiques les pieds dans l'eau ! La chaleur devrait durer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines.