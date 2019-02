Les astuces des Loirétains pour préserver l'environnement

Loiret, France

C'est devenu l'une des priorités, et il ne se passe pas un jour sans que l'on en parle : comment protéger la planète ? Aujourd'hui on est tous sensibilisés à l'importance de faire attention à ses consommations, on sait qu'il faut préserver l'énergie, l'eau et lutter contre le réchauffement climatique. Malgré tout, ce n'est pas toujours évident de mettre en place les bons gestes.

Deux familles du Loiret ont accepté d'ouvrir leurs portes à France Bleu Orléans et de détailler concrètement leurs petites astuces du quotidien. Pas besoin de passer beaucoup de temps ou d'engager de coûteux travaux : il ne s'agit que de petits réflexes à prendre.

Débrancher ses appareils et réduire le temps de sa douche

À Beaugency, la famille Maigret vit dans une grande maison de ville. Il y a quatre ans, ils ont décidé de faire vraiment attention suite au film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. C'est une famille nombreuse : deux adultes et quatre enfants, dont deux habitent toujours au domicile familial. Et pour Stéphanie, la mère de famille, c'est très facile de changer son comportement : "On peut tous débrancher ses appareils ou les mettre sur une prise avec interrupteur pour ne pas les laisser en veille. On peut tous diminuer le temps de la douche et ne pas prendre de bain."

Alimentation, chauffage, hygiène : l'écologie est présente dans presque tous les aspects de leur vie. Stéphanie raconte : "On fait très attention à ce que l'on consomme et à comment on le consomme, on essaye de réduire le volume de nos déchets, on fait un compost. Nous on se chauffe au gaz, on a mis un thermostat, la température baisse dans la journée quand on travaille et remonte ensuite, on ne dépasse jamais les 20°C. Dans la salle de bain on a un petit minuteur pour chronométrer les douches, et l'eau ne coule que si on s'en sert."

Je n'ai pas envie d'être un dictateur ou l'ayatollah. Ce sont des choses faciles que chacun adopte au fur et à mesure."

Pour autant, Stéphanie ne considère pas être une famille modèle. Elle le reconnait, des efforts pourraient encore être faits : "Nous devrions investir dans l'isolation de la maison, il y a des fuites énergétiques. Mais ça on ne le fera pas, on ne le peut pas pour le moment. On aimerait pouvoir récupérer les eaux de pluie mais avec notre maison c'est difficile. Je n'ai pas envie d'être un dictateur ou l'ayatollah à la maison. Ce sont des choses faciles que chacun adopte au fur et à mesure."

La famille De Barochez quant à elle fait vraiment attention depuis trois ans. Elle n'a gardé qu'une voiture sur les deux qu'elle possédait, veille attentivement à sa consommation électrique, d'eau et à ne pas trop chauffer. Mais c'est dans l'assiette que les plus gros efforts ont été faits. Pascale de Barochez raconte :"On essaie d'éviter le suremballage pour ne pas surcharger la poubelle, on privilégie le bio, on va au marché avec nos petits sacs et sachets..."

Dans le compost, ni fromage, ni viande, ni agrumes

D'ailleurs dans son garde-manger, vous ne trouverez que très peu d'emballages en plastique, mais surtout des bocaux en verre, des boites en fer et quelques conserves.Et une fois que les repas ont été cuisinés, les quelques déchets vont directement au compost : "Je mets les déchets de légumes et de fruits, les coquilles d’œufs. Mais j'évite d'y mettre les croûtes de fromage, de la viande ou des pelures d'agrumes."

Pour autant, Pascale n'essaie pas de forcer les autres à adopter son mode de vie et reconnait qu'il n'est pas toujours facile à mettre en place : "J'ai eu cinq enfants et peut-être qu'avec cinq enfants ça n'aurait pas été gérable. On est obligé de faire vite, après quand on se dit que c'est pour eux qu'on fait tout ça, ça vaut le coup."

Et la mère de famille a un conseil pour ceux qui souhaiteraient vivre de manière plus écologique : ne pas essayer de tout changer d'un coup, mais plutôt évoluer petit à petit.