Guéret, France

La baignade avait été interdite le 20 juillet dernier à l'étang de Courtille à Guéret, dans la Creuse, à cause de la présence de cyanobactéries (algues bleues). Après dix jours, privés de ce point d'eau, les habitants et les touristes peuvent de nouveau en profiter. La mairie a donné son feu vert après de nouvelles analyses menées par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Touristes et habitants de retour

Dès qu'elle a appris la nouvelle, Maélie, petite guérétoise, a enfilé son maillot de bain pour venir barboter en famille dans l'étang et elle l'assure : "L'eau est bonne, fraîche et douce, ça fait du bien". De quoi ravir aussi Sophie, une touriste de passage en Creuse : "On est venus la semaine dernière, on a trouvé le panneau d'interdiction, c'était un peu décevant". Et elle est confiante sur la qualité de l'eau : "On ne sent plus les algues sous les pieds."

Frantz est moins serein. Pour lui, ce sera plutôt bronzette que trempette : "On sait toujours que c'est sale, on voit des rats passer dedans, plein de gens sont ressortis de l'eau avec des plaques de boutons (...) forcément après ça donne pas envie de se baigner". Pourtant Guillaume, maître-nageur l'affirme : "Il y a des bactéries dans l'eau oui, mais selon les analyses reçues, on peut se baigner sans danger".

Nouvelles analyses de l'eau attendues

Ce qui est sûr, c'est que le retour des baigneurs, fait le bonheur d'Anna, l'une des responsables du restaurant Le Divino, au bord de l'étang. L'interdiction de baignade, c'était "10 ou 15 clients en moins", "au niveau du site, c'était vide, il n'y avait personne. Maintenant, ils sont revenus, on est content, ça fait plaisir".

L'Agence Régionale de Santé a tout de même mené de nouveaux tests dans l'eau ce lundi, pour vérifier une nouvelle fois la qualité de l'eau. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de semaine.