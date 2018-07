Dannes, France

Au cœur de la réserve du Mont Saint-Fieux, à Dannes, dans le Boulonnais, entre les dunes et les bosquets, Clément Héroguel est à genoux sur une couverture : il est au chevet d’un bébé cigogne, qui est né ici.

"Je suis en train de prendre les mesures d'une jeune cigogne. On lui a posé une bague métallique du Muséum d'histoire naturelle de Paris et une bague alphanumérique gravée pour pouvoir repérer l'oiseau de loin, avec de simples jumelles".

Les trois bébés cigognes de cette portée ont été baguées. © Radio France - Matthieu Darriet

Les trois jeunes cigognes de cette portée, nées il y a une cinquantaine de jours, se laissent faire. Elles sont en catalepsie : comme pour échapper à l’appétit des prédateurs, elles font semblant d'être mortes. Et le prédateur, ce jour-là, c'est le bagueur.

Des cigognes de chez nous observées à Séville

Les gardes nature de la région reçoivent régulièrement des nouvelles des cigognes baguées. Certaines vont passer l’hiver au Maroc ou en Espagne. La dernière observation a ainsi été faite à Séville.

Les gardes nature du Mont Saint-Frieux ont installé des plates-formes pour favoriser l'implantation des nids de cigognes. © Radio France - Matthieu Darriet

"Dès 2014, une des deux plates-formes que nous avions installés a été adoptée par un couple de cigognes, raconte Hubert Brabant, le conservateur de la réserve du Mont Saint-Frieux. Elles viennent se reproduire. On voit les premières dans le courant du mois de janvier. Et puis les dernières en novembre. Les séjours sont de plus en plus long."

Ces cigognes se sédentarisent de plus en plus, en tenant compte de l'évolution du climat et en en s'adaptant au milieu local, en quelque sorte, puisqu'elles se nourrissent sur la décharge de l'agglomération de Boulogne. C'est pour ça que ces cigognes sont grises plus que blanches.