Les bébés de l'agglomération dijonnaise invités à étoffer la forêt des enfants sur le plateau de La Cras

Pour la troisième année consécutive, toutes les familles de l'agglomération de Dijon qui ont eu un bébé dans l'année sont invitées à venir planter un arbre en son honneur. Une opération symbolique mais aussi pratique : l'objectif est de faire revenir la biodiversité sur le plateau de La Cras.

Depuis trois ans, 600 arbres sont plantés chaque mois d'octobre sur le plateau de La Cras dans l'agglomération dijonnaise. C'est un cadeau de naissance pour tous les bébés de l'année.

Le chêne de Dorian. © Radio France - Lila Lefebvre

Dorian a tout juste un an, et quel plus beau cadeau d'anniversaire qu'un chêne, "les feuilles lui ont plus", sourit Stéphanie sa maman. Il y a quelques semaines, cette famille de Chevigny-Saint-Sauveur a reçu une invitation de l'agglomération dijonnaise, pour la naissance de Dorian, ils avaient un arbre en cadeau, à une condition, venir le planter ce dimanche à la forêt des enfants.

La famille a donc bravé la brume et le froid d'octobre de bon matin pour venir choisir un feuillu qu'ils ont planté eux-même dans la forêt des enfants. "C'est une belle idée, et maintenant on reviendra voir notre arbre tous les ans, voir comment il grandit", pour l'instant la forêt dépasse à peine les 50 centimètres, des arbres à taille de bébé, mais on gage que les jeunes poussent dépasseront rapidement leurs propriétaires.

Il faut protéger les arbres des animaux sauvages, et c'est le papa de Dorian, Anthony qui s'en charge. © Radio France - Lila Lefebvre

Un couloir écologique

Mais au delà de l'aspect sentimental, la forêt des enfants a un véritable utilité écologique, "il s'agit de recréer un couloir écologique entre les espaces naturels autour du plateau de La Cras et les parc de l'agglomération", explique Patrice Chateau, adjoint au maire de Dijon, chargé de l'environnement. La forêt des enfants est un passage pour les animaux sauvages, car aujourd'hui le plateau est une grande étendue de champs et de vignes, mais les animaux vivent surtout en forêt.

🌲🌿🌳🌱Les enfants dijonnais plantent des arbres sur le plateau de La Cras. Un arbre pour chaque bébé de l'année, et à la fin ça donne une forêt pour accueillir la faune sauvage🐿🐇🦌🦉. #forêt #bébé #animaux A post shared by France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) on Oct 8, 2017 at 3:22am PDT

Pour l'instant la forêt ne mesure pas plus d'un mètre de haut mais d'ici une dizaine d'années, la nature devrait reprendre ses droits, et accueillir lapins, renards et autres animaux sauvages.