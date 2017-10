Les bénévoles de l'association "Indre Nature" restaurent les mares du département

En un siècle, près de 90% des mares en France ont disparu, soit sacrifiées au profit de l'agriculture, soit tout simplement laissées à l'abandon. Pour restaurer celles qui existent encore, des bénévoles de l'association "Indre Nature" participent aux chantiers de restauration des mares.

Les bénévoles de l'association "Indre Nature" se sont donné rendez-vous à Etrechet, près de Châteauroux, pour restaurer une mare communale. Car c'est devenu un fléau pour eux : en un siècle, près de 90% des mares en France ont disparu, sacrifiées ou laissées à l'abandon.

Un sujet qui intéresse beaucoup Camille, bénévole depuis deux ans. Elle a décidé de donner un coup de main : "Je me suis dit que c'était bien de se rendre utile. Cette mare est importante ici, on est en Champagne berrichonne, il y en a pas beaucoup ici, et c'est très important pour les amphibiens qu'elle accueille", explique-t-elle, de l'eau jusqu'au buste.

Romuald et Camille nettoient la mare, directement à la main, faute de moyens mécaniques. © Radio France - Pauline Pennanec'h

Préserver la faune

Ce sont les typhas, sorte de grands roseaux, qui ont totalement pris le dessus sur la mare, en à peine 6 ans. Yves, habitant face à la zone, a appelé l'association pour qu'elle l'aide à la restaurer : "La mairie ne l'a pas entretenue. On ne jette la pierre à personne, mais ils voulaient s'en débarrasser", avoue-t-il.

Un travail titanesque, à la main, pour restaurer la mare © Radio France - Pauline Pennanec'h

C'est un patrimoine qu'il faut préserver, défend Romuald Dohogne de l'association Indre Nature : "La raréfaction des zones humides c'est quelque chose de vraiment généralisé. Une loi protège les zones humides, mais malheureusement ça n'empêche pas que parfois, une mare se fasse combler, volontairement, ou qu'elle disparaisse, faute d'entretien, et la faune disparaît avec elle", regrette-t-il.

Pour l'instant, les chantiers de restauration ne sont pas assez récurrents. L'association n'hésite pas à appeler aux bonnes volontés de chacun.

► Reportage de France Bleu Berry