Les bergers de toute la chaîne des Pyrénées manifestent contre l'ours en Espagne

Plus d'une centaine d'éleveurs français vont rencontrer leurs homologues espagnols aujourd'hui à Ainsa, dans la province espagnole de Huesca. Une grande manifestation pour réaffirmer l'opposition à la réintroduction de l'ours notamment, qui est également l'occasion de renforcer les liens entre les éleveurs des deux côtés des Pyrénées. Au total, 55 associations d'éleveurs vont se retrouver ce matin. Un bus a été affrété par les éleveurs béarnais, il est parti à 7 heures ce vendredi matin de Tardets, et passe ensuite par Aramits et Arette.

Les bergers veulent aussi lancer une plateforme transpyrénéenne contre l'expansion des grands carnivores. Ils doivent signer un manifeste commun. Pour Olivier Maurin, co-président d'une association d'éleveurs pyrénéens, cette rencontre est un moment clé : "c'est un grand événement, puisque c'est la première grosse rencontre entre éleveurs espagnols et français. Ce sont les Espagnols qui sont à l'initiative de la création de cette plateforme pour travailler ensemble sur l'avenir du pastoralisme et de l'élevage extensif qui, comme chez nous, est de plus en plus remis en cause et de plus en plus en danger, notamment à cause du problème des grands prédateurs. On n'a eu de cesse, pendant des années, de dire que nous les bergers français on ne savait pas y faire et qu'en Espagne ça se passait très bien! Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que ça se passe aussi mal chez nos voisins espagnols que chez nous. Aujourd'hui, les attaques causées par les ours dans les Pyrénées explosent côté espagnol et côté français. Les politiques de réintroduction de prédateurs sont des attaques qui font très mal et qui exaspèrent les éleveurs".

Les éleveurs se retrouvent à Ainsa, en Aragon - Capture écran Google map

