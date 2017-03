Les biquettes bientôt aidées par des moutons boulonnais pour lutter contre les plantes invasives

Le chantier d'insertion d'écopaturage Les Biquettes de l'Espoir lance un financement participatif pour ajouter des moutons boulonnais à son cheptel pour renforcer son action contre les plantes invasives sur les bords de l'Escaut ou sur les échangeurs de l'A2.

A la bergerie des biquettes de l'Espoir à Mortagne du Nord, Kévin vient de donner à manger à la cinquantaine de chèvres, dont 16 petits nés au début de l'année. Le jeune homme de 26 ans travaille en contrat aidé depuis 2 ans ici, un travail d'insertion qu'il aime bien car s'occuper des bêtes c'est un moyen de se responsabiliser, et de rencontrer d'autres personnes car souvent sur les chantiers d'écopaturage où les chèvres vont brouter les plantes invasives des berges de l'Escaut ou des échangeurs d'autoroute, les curieux s'arrêtent, discutent avec le personnel, de quoi le valoriser et le remettre en selle.

Patrick Carlier croit beaucoup à la valeur des animaux dans les chantiers d'insertion Partager le son sur : Copier

D'ailleurs selon Patrick Carlier, encadrant technique, le taux d'absentéisme est nul contrairement à d'autres chantiers d'insertion sans animaux, quand au retour à l'emploi, il est de 42% à la fin des contrats aidés.

Des biquettes débroussailleuses et des moutons tondeuses

Enzo le mouton boulonnais attend le reste du cheptel comme Patrick Carlier l'encadrant technique © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Du coup, l'encadrant à l'origine de ce chantier d'éco-patûrage a décidé de lancer un financement participatif sur Ulule pour développer ce projet, l'idée c'est de récolter d'ici 10 jours 8000 euros pour acheter une quarantaine de moutons boulonnais, un race locale dont le cheptel baisse d'année en année, un moyen de préserver la race, mais surtout de rendre encore plus efficace le travail des chèvres poitevines. Elles auraient le rôle de débroussailleuse face aux nuisibles, renouée du Japon etc, et les moutons pourraient être des tondeuses qui finissent le travail explique Patrick Carlier. Un moyen d'attirer d'autres chantiers et peut-être de créer de l'emploi.