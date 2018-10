Météo France a placé ce dimanche après-midi les Bouches du Rhône et le Var en vigilance orange aux orages, pluies et inondations. Les premiers orages sont attendus dans la soirée dans le Var.

Des orages accompagnés de fortes pluies sont attendus dans le Var et l'Est des Bouches du Rhône

PACA, France

Les Bouches du Rhône et le Var sont en vigilance orange. Météo France met en garde contre "un épisode pluvio-orageux intense" qui commencera vers 22h à proximité des côtes varoises et se poursuivra dans la nuit dans l'Est des Bouches du Rhône. Jusqu'à 150 mn de pluie sont attendus. Les prévisionnistes annoncent également de possibles chutes de grêle et des rafales de vent.