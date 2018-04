Bouches-du-Rhône, France

A partir de 6 heures ce dimanche matin, les départements du Var et des Bouches-du-Rhône seront en vigilance orange pour vents violents. On attend des rafales à 110 km/h. Elles pourraient atteindre 120 km/h sur le littoral des deux départements. Les activités nautiques sont fortement déconseillées, considérées comme dangereuses". Les pompiers appellent à la vigilance : évitez de monter sur les toits, attention aux chutes d'objets et rappellent que les brûlages sont interdits. L'alerte devrait se terminer vers 16 heures dimanche.

💨 Le #Var est placé en vigilance météorologique ORANGE #vent violent ce dimanche 8 avril 2018. Infos & prévisions sur https://t.co/wcRA37DhRO#METEO83pic.twitter.com/3T650FnZMI — Préfet du Var (@Prefet83) April 7, 2018

⚠️ #VigilanceOrange vent violent dans les #BouchesduRhône dès dimanche 06h.

Dans la nuit, le vent d'Est se renforcera. Rafales attendues à 100 km/h dans l'intérieur des terres, sur l'Est du département.

Sur le littoral, des rafales à 120 km/h.@prefet appelle à la prudence. pic.twitter.com/iArNvDoa1Z — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) April 7, 2018

La préfecture des Bouches-du-Rhône appelle à la plus grande vigilance. Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral .