Les boues de la discorde à Villers-Buzon près de Besançon

69, c'est le chiffre de la discorde à Villers-Buzon dans le Doubs près de Besançon. 69 comme le numéro de la parcelle où est programmé en juillet l'épandage de 28 tonnes de boues de la station d'épuration de Port Douvot, prévu dans le plan adopté par 48 autres communes. Un épandage que les 283 habitants de la commune ont bien du mal à avaler car la parcelle est située à proximité d'une zone humide protégée, sur un terrain en pente de 3 hectares et tout près des habitations.

On est sur une zone très sensible"-André Ferrer le maire de Viller-Buzon

Le maire de Villers Buzon André Ferrer rappelle qu'il n'est pas opposé à l'épandage en général : sa commune comme 48 autres est inscrite au plan d'épandage des boues de la station, plan validé par le préfet en 2016. Mais selon lui il y a bien là un risque pour l'environnement, il a du coup alerté les autorités par lettre recommandée."Il faut bien mettre ces boues quelques part, précise André Ferrer, mais on est là sur une zone très sensible. Les personnes chargées du plan d'épandage n'ont pas dû voir la présence de cette zone humide classée par la DREAL (Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, ndlr). Et je ne comprends pas pourquoi on épand si près des maisons."

"Il est possible que cette parcelle soit passée au travers de la règlementation, reconnait de son côté Christophe Lime l'adjoint au maire de Besançon chargé de l'eau et de l'assainissement . L''épandage a été suspendu le temps que les services techniques vérifient s'il présente ou non un risque pour l'environnement." Mais il rappelle que les élus ont été consultés au moment de l'enquête publique et regrette de ne pas avoir été contacté directement.