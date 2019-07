Les bûcherons en voie de disparition dans la Loire

Actuellement, une petite centaine de bûcherons exercent dans la Loire. Mais la filière bois s'inquiète, le métier n'intéresse plus les jeunes, trop physique, pas écologique. L'association Fibois 42 a mis en place "Vis ma vie de bûcheron" pour casser ces codes et apparemment ça marche.

Chalmazel, France

D'ici une dizaine d'années, la Loire va manquer de bûcherons. Ils sont actuellement une petite centaine dans le département et ces coupeurs de bois vieillissent. La profession a besoin de main d'oeuvre mais elle n'attire pas les jeunes. Alors Fibois 42, une association développant la filière bois dans le département, organise des visites de chantier forestier pour voir des bûcherons en pleine action.

Démonstration à Chalmazel

Pendant une demi-journée, des passionnés de la forêts et des jeunes plein d'ambition sont venus rencontrer François, bûcheron dans la Loire. © Radio France - Diane Sprimont

François, coupeur de bois dans la Loire, monte dans son abatteuse de bois pendant quinze minutes et échange avec ses visiteurs pendant près de deux heures. Son but est de susciter des vocations. "Dans la région il y a énormément de gros bois qui vont devoir être exploité et il manque de bûcheron. Mais _il y a beaucoup d'a priori sur le métier avec cette idée qu'on détruit tout_, déplore François. Cela existe dans certains pays mais en France c'est surveillé."

Dans les années soixante beaucoup d'arbres ont été plantés dans la Loire. Ils sont arrivés à maturité et doivent exploités ces prochaines années. Fibois 42 compte sur les jeunes pour reprendre le flambeau. © Radio France - Diane Sprimont

A la fin de la rencontre "Vis ma vie de bûcheron", Robin, 14 ans, est convaincu. "Je me sens bien dans les bois et François nous explique tout, ça donne envie."

Des travailleurs qui souffrent des critiques

D'après l'association Fibois 42, les coupeurs de bois souffrent de plus en plus d'une image archaïque. D'après Elodie, Thevenet, directrice de l'association, ces derniers essuient des remarques agressives au quotidien