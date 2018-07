"Des rochers de granit rose rongés par le temps, étranges, torturés, courbés, sanglants, comme un peuple fantastique de contes féeriques, pétrifié par quelque pouvoir surnaturel." Guy de Maupassant.

Difficile de rivaliser avec les mots de l'un des plus célèbres écrivains français à avoir croqué la Corse dans ses œuvres. Pourtant, près de 135 ans plus tard, les calanche subjuguent tout autant les visiteurs.

"C'est sûrement un des plus beaux endroits de la Corse !" "Ahurissant !"

Les superlatifs ne manquent pas dans la bouche des touristes qui visitent ce lieu. Toujours autant émerveillé, Patrick Briot est sapeur forestier et adjoint à la mairie de Piana. Il connaît tous les secrets, tous les recoins des calanche.

L'"as de cœur", en face de nous, "l'évêque" en dessous, "l'indien", "la prière" juste à côté. Et quand on continue on voit "les mariés", "la tortue", "la tête du chien", "la tête du lion" un peu plus haut...